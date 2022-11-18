Луис Энрике: «Месси – лучший игрок в истории. Он уникален»

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Луис Энрике рассказал, в каких отношениях он с Лионелем Месси.

В недавнем интервью форвард «ПСЖ» рассказал о недопонимании с Энрике, которое возникло в январе 2015 года.

«Это четко отражает, какие у нас отношения. Мы очень хорошо друг к другу относимся, и это всегда так было... Но мы – люди с характером, мы работаем под большим давлением, поэтому тоже можем ошибаться. Тогда мы все решили и наладили.

Лео – уникальный игрок, я всегда об этом говорил. Если я смог ему что-то дать, а он, кажется, говорил об этом в интервью, то цель достигнута. Такова моя цель при работе со всеми футболистами. А если об этом говорит лучший игрок в истории, то вы можете себе представить, что это значит для меня», – сказал тренер сборной Испании, работавший с «Барселоной» в период с 2014 по 2017 год.

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