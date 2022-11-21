Около 11 минут оказывали помощь вратарю Ирана Бейранванду и проводили замену. Он получил травму головы в матче с Англией

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд заменен из-за травмы головы в игре с Англией.

На 8-й минуте игры группового раунда ЧМ-2022 голкипер пошел на перехват подачи и столкнулся с защитником своей команды .

Бейранванду оказывали помощь около 8 минут – он упал на газон на 8-й минуте, а поднялся с него на 16-й. Затем ему поменяли игровую майку, и он попытался продолжить игру. На 17-й минуте голкипер вновь лег на газон и показал, что ему нужна замена. На проведение замены потребовалось около трех минут, так как Бейранванд покидал поле на носилках.

На 20-й минуте вместо него на поле вышел вратарь Хоссейн Сейед.

Фото: REUTERS/Paul Childs

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Англией и .