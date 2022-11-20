Баринов после 0:0 с Узбекистаном: «Не бежим сломя голову, надо, чтобы нам не забили. Соболев здесь не забивает, а в «Спартаке» забивает»

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Дмитрий Баринов дал комментарий по итогам матча против сборной Узбекистана (0:0).

– В первом тайме не получалось многое именно на чужой половине поля. Не получалось то, что планировали.

В перерыве все разобрали, посмотрели на видео – где есть какие зоны. Второй тайм, считаю, можно занести в актив, неплохо играли.

– Что поменяли в перерыве?

– Нападающие стали открываться за спину, появились зоны в центре поля.

– В целом игру можно занести в актив, несмотря на 0:0?

– Да, конечно, можно. Получили игровое время. В клубах люди отдыхали по 2-3 дня, а мы работали, как бы в тонусе. И две игры на ноль. А то, что не забиваем – надо у нападающих спрашивать.

– На месте болельщика как бы вы отреагировали после двух нулевых ничьих?

– Да обычно бы отреагировал. Товарищеские игры. Надо тоже понимать, что мы там не бежим сломя голову. Нам надо, чтобы и нам не забили. Ну а там надо забивать, конечно.

Ну, не знаю, надо нападающих спрашивать, почему они не забивают. Александр Соболев мог 3-4 забить. Здесь не забивает, а в «Спартаке» забивает, – заявил полузащитник сборной России в эфире телеканала «Матч ТВ».

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