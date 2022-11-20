Соболев, Захарян, Мостовой, Шунин, Баринов, Сильянов – в старте сборной России на матч с Узбекистаном
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Узбекистаном.
С первых минут на поле выйдут Антон Шунин, Александр Сильянов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Андрей Мостовой, Александр Соболев, Арсен Захарян.
Запасные: Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Даниил Уткин, Владимир Сычевой, Александр Солдатенков, Лечи Садулаев, Сергей Пиняев, Максим Осипенко, Данил Глебов, Антон Миранчук, Николай Комличенко, Артем Макарчук.
Товарищеский матч сборных России и Узбекистана начнется в 15:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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