«МЮ» уверен, что продлит контракт с Гарначо. Летом 18-летний хавбек может стать свободным агентом
Руководство «Манчестер Юнайтед» уверено, что вскоре продлит контракт с Алехандро Гарначо.
Манкунианцы сделали предложение 18-летнему хавбеку еще в июне, переговоры продолжаются, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«МЮ» хочет, чтобы аргентинец стал важным игроком для команды как в настоящее время, так и в будущем.
30 июня 2023 года Гарначо может стать свободным агентом.
Гарначо – лучший футболист «МЮ» в ноябре. Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах
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