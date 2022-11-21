«МЮ» уверен, что продлит контракт с Гарначо. Летом 18-летний хавбек может стать свободным агентом

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Руководство «Манчестер Юнайтед» уверено, что вскоре продлит контракт с Алехандро Гарначо.

Манкунианцы сделали предложение 18-летнему хавбеку еще в июне, переговоры продолжаются, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«МЮ» хочет, чтобы аргентинец стал важным игроком для команды как в настоящее время, так и в будущем.

30 июня 2023 года Гарначо может стать свободным агентом.

Гарначо – лучший футболист «МЮ» в ноябре. Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах

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