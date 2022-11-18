Гарначо – лучший футболист «МЮ» в ноябре. Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах

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Стал известен лучший футболист «Манчестер Юнайтед» в ноябре.

Им был признан 18-летний полузащитник Алехандро Гарначо, который победил в голосовании болельщиков, набрав 69 процентов в опросе и опередив Каземиро и Давида Де Хеа.

В ноябре Гарначо провел четыре матча за манкунианцев, забив два гола и сделав две результативных передачи. 

Хавбек отличался в играх с «Реал Сосьедадом» и «Фулхэмом», а также сделал два ассиста в матче с «Астон Виллой». Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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