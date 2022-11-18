Гарначо – лучший футболист «МЮ» в ноябре. Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах

Стал известен лучший футболист в ноябре.

Им был признан 18-летний полузащитник , который победил в голосовании болельщиков, набрав 69 процентов в опросе и опередив и .

В ноябре Гарначо провел четыре матча за манкунианцев, забив два гола и сделав две результативных передачи.

Хавбек отличался в играх с «Реал Сосьедадом» и «Фулхэмом», а также сделал два ассиста в матче с «Астон Виллой». Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.