Гарначо – лучший футболист «МЮ» в ноябре. Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах
Стал известен лучший футболист «Манчестер Юнайтед» в ноябре.
Им был признан 18-летний полузащитник Алехандро Гарначо, который победил в голосовании болельщиков, набрав 69 процентов в опросе и опередив Каземиро и Давида Де Хеа.
В ноябре Гарначо провел четыре матча за манкунианцев, забив два гола и сделав две результативных передачи.
Хавбек отличался в играх с «Реал Сосьедадом» и «Фулхэмом», а также сделал два ассиста в матче с «Астон Виллой». Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
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