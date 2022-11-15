Фердинанд о Гарначо: «Я не говорю, что он новый Роналду, но гол «Фулхэму» был в стиле Криштиану»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду Фулхэм премьер-лига Англия Алехандро Гарначо Футбол

Рио Фердинанд сравнил Алехандро Гарначо с Криштиану Роналду, комментируя его гол «Фулхэму».

«Я ни в коем случае не говорю, что он новый Роналду или станет им в будущем, но это было в его стиле. Я играл с молодым Роналду – забудьте о том, что мы увидели в эти выходные, давайте вернемся к тому Криштиану, каким его все запомнят.

Вспомните гол, который он забил в ворота «Фулхэма» на «Крейвен Коттедж» [в 2007 году] – это стало катализатором для победы в чемпионате, нам был очень нужен этот момент», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» на своем ютуб-канале Vibe with FIVE.

В матче 15-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:1) Гарначо забил победный гол «МЮ» в добавленное время. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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