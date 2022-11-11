Тен Хаг о Гарначо: «Ему есть чему учиться, но в «МЮ» довольны его развитием. Он может внести свой вклад»

Эрик тен Хаг высказался об игре .

18-летний аргентинец вышел на замену и сделал два ассиста в матче с «Астон Виллой» (4:2) в Кубке английской лиги.

«Хорошо, что он вышел на поле, показал себя и оказал влияние на игру, смог ассистировать, шел в обводку и забегал за спины.

Есть некоторые вещи, которые ему нужно улучшить, например, подборы при длинных передачах. Ему еще есть чему учиться, но очевидно, что мы довольны его развитием, и он может внести свой вклад в команду.

Все зависит от его подхода, от его отношения. Если он будет продолжать работать, то да, это возможно [играть больше]. Он хочет совершенствоваться каждый день. Он должен делать правильные вещи в своем образе жизни. У него есть потенциал», – заявил главный тренер .

В этом сезоне на счету Гарначо один гол и две результативные передачи. Его статистику можно посмотреть здесь.