Лам о ЧМ в Катаре: «ФИФА нанесла ущерб футболу и своему авторитету. ЛГБТ-персоны подвергаются уголовному преследованию, девочки не могут играть»

назвал ошибкой присуждение Катару права проведения ЧМ-2022.

«ФИФА нанесла ущерб футболу и своему авторитету. Футбол не является популярным видом спорта в Катаре, а у девочек практически нет возможности играть.

Кроме того, ЛГБТ-персоны по-прежнему подвергаются уголовному преследованию, женщины не имеют равных прав с мужчинами, а свобода прессы и выражения мнений ограничена», – написал бывший защитник сборной в колонке для Zeit.

В ходе подготовки к чемпионату мира Катар неоднократно обвиняли в серьезных нарушениях прав человека, включая криминализацию гомосексуальности и массовую гибель трудящихся-мигрантов.

Ранее экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер, при котором Катар получил право проведения , назвал присуждение чемпионата мира Катару ошибкой.