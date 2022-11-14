Лам о ЧМ в Катаре: «ФИФА нанесла ущерб футболу и своему авторитету. ЛГБТ-персоны подвергаются уголовному преследованию, девочки не могут играть»

Теги Филипп Лам бундеслига Германия Сборная Германии по футболу женский футбол ФИФА Йозеф Блаттер ЧМ-2022 ЛГБТ Политика дискриминация Футбол

Филипп Лам назвал ошибкой присуждение Катару права проведения ЧМ-2022.

«ФИФА нанесла ущерб футболу и своему авторитету. Футбол не является популярным видом спорта в Катаре, а у девочек практически нет возможности играть.

Кроме того, ЛГБТ-персоны по-прежнему подвергаются уголовному преследованию, женщины не имеют равных прав с мужчинами, а свобода прессы и выражения мнений ограничена», – написал бывший защитник сборной Германии в колонке для Zeit.

В ходе подготовки к чемпионату мира Катар неоднократно обвиняли в серьезных нарушениях прав человека, включая криминализацию гомосексуальности и массовую гибель трудящихся-мигрантов.

Ранее экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер, при котором Катар получил право проведения ЧМ-2022, назвал присуждение чемпионата мира Катару ошибкой.

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