Гари Невилл: «Роналду думает, что весь мир против него. Но это не так, его любят»

высказался о ситуации, в которой оказался Криштиану Роналду.

«Возможно, и со мной такое случалось – будучи футболистом, ты порой страдаешь от паранойи, когда тебе кажется, что все против тебя. Не все против Роналду.

На самом деле, его очень любят в этой стране, в Манчестере. И большинство людей, которые критикуют его, в глубине души все равно испытывают огромное уважение и любовь к нему как к игроку и за то, что он сделал для футбола.

Криштиану похож на человека, который думает, что весь мир против него, что он всем не нравится. Это не так, так не должно быть.

«МЮ» нужно связаться с Криштиану и его советниками. И найти способ, чтобы это закончилось поскорее. С каждым днем ситуация становится все более неприятной, и нет необходимости, чтобы она была такой», – сказа бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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