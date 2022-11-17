В сборной Англии еще не решили, преклонять ли колено на матчах ЧМ-2022

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Игроки сборной Англии еще решили, преклонять ли колено на ЧМ-2022.

Обсудить этот вопрос планируют до матча 1-го тура группового этапа с Ираном. В АПЛ ранее регулярно преклоняли колено в знак борьбы с расизмом и дискриминацией. 

В начале этого сезона в АПЛ сообщили, что игроки будут преклонять колено в первом туре, во время туров кампании «Нет места расизму», в «Боксинг дэйс» и во время финалов внутренних кубков. 

По этой причине в сборной Англии обсудят вопрос преклонения колена в Катаре.

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