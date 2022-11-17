В сборной Англии еще не решили, преклонять ли колено на матчах ЧМ-2022

Игроки сборной Англии еще решили, преклонять ли колено на .

Обсудить этот вопрос планируют до матча 1-го тура группового этапа с Ираном. В АПЛ ранее регулярно преклоняли колено в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

В начале этого сезона в АПЛ сообщили, что игроки будут преклонять колено в первом туре, во время туров кампании «Нет места расизму», в «Боксинг дэйс» и во время финалов внутренних кубков.

По этой причине в сборной Англии обсудят вопрос преклонения колена в Катаре.