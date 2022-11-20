Валерий Карпин: «Болельщикам хочется, чтобы 8:0 всегда было. Понятно, что соперники не Франция и не Бразилия, но в обороне выполняли установку дисциплинированно»
Валерий Карпин высказался о последних результатах сборной России.
Команда ранее дважды сыграла вничью 0:0 – с Узбекистаном и с Таджикистаном.
– Наша команда дважды сыграла вничью со счетом 0:0. Вы довольны результатом как болельщик?
– Как болельщик – не знаю. Болельщикам хочется, чтобы 8:0 всегда было. Это нормально и понятно. Другое дело, что в обороне сыграли две игры на ноль.
Понятно, что соперники не Франция, не Бразилия, но в обороне выполняли установку дисциплинированно. В атаке нужны фантазисты. Футболисты есть, нужно играть более расслабленно, – сказал тренер сборной России.
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