Мостовой о ничьей России с Узбекистаном: «Критиковать не будем, все идет по плану. Все нормально»
Александр Мостовой прокомментировал результат матча России с Узбекистаном (0:0).
«Матч я снова не смотрел. Как оказалось, не зря.
Критиковать не будем, потому что все идет по плану. Все нормально», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Валерий Карпин: «Мостовой, Радимов? Кто эти люди? Они много кого тренировали?»
Мостовой – Карпину о критике: «Мы хорошо знаем футбол, для этого не обязательно тренировать»
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