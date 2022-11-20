Мостовой о ничьей России с Узбекистаном: «Критиковать не будем, все идет по плану. Все нормально»

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Александр Мостовой прокомментировал результат матча России с Узбекистаном (0:0).

«Матч я снова не смотрел. Как оказалось, не зря.

Критиковать не будем, потому что все идет по плану. Все нормально», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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