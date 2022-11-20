Мостовой о ничьей России с Узбекистаном: «Критиковать не будем, все идет по плану. Все нормально»

прокомментировал результат матча России с (0:0).

«Матч я снова не смотрел. Как оказалось, не зря.

Критиковать не будем, потому что все идет по плану. Все нормально», – сказал бывший полузащитник «Сельты».

Валерий Карпин: «Мостовой, Радимов? Кто эти люди? Они много кого тренировали?»

Мостовой – Карпину о критике: «Мы хорошо знаем футбол, для этого не обязательно тренировать»