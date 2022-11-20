Матыцин о ЧМ-2022: «Мы были рядом с нашими друзьями, передавали опыт. Это было подчеркнуто и в разговоре Путина с эмиром Катара»

Олег Матыцин рассказал о помощи России с проведением ЧМ-2022 в Катаре.

«Четыре года назад Россия показала миру открытость и гостеприимство, умение проводить крупные соревнования. Наш чемпионат мира вошел в историю мирового спорта.

С момента получения права на проведение Катаром мы были рядом с нашими друзьями, стремились максимально передать свой опыт. Это было подчеркнуто и во время телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Уверен, турнир в Катаре пройдет на самом высоком уровне гостеприимства, мы увидим колорит катарского народа, а турнир привлечет миллионы людей в Катар. Спорт, несмотря ни на что, остается мощным средством для объединения народов и процветания», – отметил министр спорта Российской Федерации, выступая в Москве, где посольство Катара организовало прямую трансляцию церемонии открытия чемпионата мира.