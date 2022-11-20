Митрович о том, что россияне поддержат Сербию на ЧМ-2022: «Очень благодарны, что ваша поддержка будет на нашей стороне. Мы этому всегда рады»

обратился к россиянам, которые будут болеть за сборную Сербии на .

– Каким будет ваше послание всем россиянам, которые будут поддерживать Сербию на ЧМ‑2022?

– Да, мы знаем об этом [что множество людей из России будет поддерживать сборную Сербии].

Мы очень благодарны за то, что ваша поддержка будет на нашей стороне. Особенно на таком большом турнире, как этот. Мы этому всегда рады и хотим поблагодарить вас за это, – заявил нападающий сборной и «Фулхэма».

Сербия на групповом этапе турнира сыграет со сборными Бразилии, Швейцарии и Камеруна.