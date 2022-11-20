Вице‑президент Федерации футбола Узбекистана: «Мы бы хотели особенно в России сыграть. Достойный соперник»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Узбекистана по футболу Одил Ахмедов товарищеские матчи (сборные) Данияр Сахи Матч ТВ Футбол

Одил Ахмедов поделился мыслями об итогах матча между командами Узбекистана и России (0:0).

– Получилась хорошая игра, особенно первый тайм.

– По окончании игры болельщики кричали судьям «позор‑позор». Это отсылка к неназначенному пенальти в конце встречи?

– Ну, да. Еще 2-3 эпизода были, когда судья не назначил штрафной. Был ли пенальти или нет, я не знаю.

– Но при этом два из пяти рефери были из Узбекистана.

– Главный был из Казахстана.

– Как вам идея проведения ответного матча?

– Конечно, мы бы хотели особенно в России сыграть. Достойный соперник, – сказал вице‑президент Федерации футбола Узбекистана.

Главный арбитром матча являлся Данияр Сахи.

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