Вице‑президент Федерации футбола Узбекистана: «Мы бы хотели особенно в России сыграть. Достойный соперник»
Одил Ахмедов поделился мыслями об итогах матча между командами Узбекистана и России (0:0).
– Получилась хорошая игра, особенно первый тайм.
– По окончании игры болельщики кричали судьям «позор‑позор». Это отсылка к неназначенному пенальти в конце встречи?
– Ну, да. Еще 2-3 эпизода были, когда судья не назначил штрафной. Был ли пенальти или нет, я не знаю.
– Но при этом два из пяти рефери были из Узбекистана.
– Главный был из Казахстана.
– Как вам идея проведения ответного матча?
– Конечно, мы бы хотели особенно в России сыграть. Достойный соперник, – сказал вице‑президент Федерации футбола Узбекистана.
Главный арбитром матча являлся Данияр Сахи.
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