Виктор Булатов: «Спартак» – вероятный претендент на второе место, до «Зенита» не дотянуться. Идеи Абаскаля совпали с философией, укрепившейся в конце 70-х»

назвал «Спартак» вероятном претендентом на второе место в Мир .

– После 17 туров «Спартак» занимает в турнирной таблице вторую строчку. Наверняка вы от него такого не ожидали?

– Никто в нашей стране не знал, что за тренер и как он справится с топ-клубом.

Это был кот в мешке. Жизнь же показала, что испанец сумел поставить игру. У команды хорошее функциональное состояние.

Чувствуется также, что в ней сложилась химия, что игроки доверяют тренеру и стараются выполнять все, о чем он просит.

При этом следует отметить, что в последнее время «Спартак» обходился лишь двумя иностранцами – Промесом и Николсоном. Все остальные выходившие на поле – россияне.

– Сплочение коллектива – важный фактор. Но что такого Абаскаль привнес в «Спартак» в игровом плане, так что команда, занявшая в прошлом чемпионате только 10-е место, вдруг резко прибавила?

– Этот тренер пришелся ко двору со своим видением футбола. Его игровые идеи совпали с философией «Спартака», укрепившейся в конце 70-х и потом развивавшейся в 80-е и 90-е годы.

Абаскаль проповедует те же принципы: нацеленность всей команды на атаку, контроль мяча, кружева комбинаций, стенки, забегания, подключения крайних защитников.

Такой футбол по душе и болельщикам, и, наверное, футболистам, которые подбирались под такую игру и получают от нее удовольствие.

Кроме того, у Абаскаля, несмотря на молодость, есть и какая-то собственная тренерская методика, и хорошие помощники, в том числе тренер по физподготовке. Ведь без правильно выстроенного тренировочного процесса самые лучшие идеи в жизнь не претворишь.

– Каковыми же вам видятся перспективы «Спартака» во второй части сезона?

– «Спартак» – наиболее вероятный претендент на второе место.

До не дотянуться, поскольку его бразильцам игроки московского клуба все-таки уступают в мастерстве. Но и серебро чемпионата стало бы серьезным успехом, – сказал бывший футболист «Спартака».