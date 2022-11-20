Гендиректор «Спартака»: «Очень довольны результатами. Работа Абаскалем выстроена на высоком уровне»

Гендиректор «Спартака» оценил работу на посту главного тренера.

После 17 туров красно-белые занимают в Мир 2-е место, отставая от «Зенита» на 6 очков.

В Фонбет Кубке России вышел в плей-офф, выиграв все 4 матча. Москвичи лидируют в группе, опережая «Зенит» на 3 балла и имея на игру меньше.

«Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Как работает тренер, видно каждый день: начинает рано, заканчивает поздно. С большой ответственностью подходит к работе, подготовке тренировочного процесса, разбору предстоящего соперника.

Работа Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне», — сказал .