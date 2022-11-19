Тренер хоккейного «Спартака» Гришин об Абаскале на матче с ЦСКА: «То-то смотрю – знакомое лицо у мужика. Я к футболу очень, но больше – к международному»

Игорь Гришин высказался о визите тренера футбольного «Спартака» на матч .

Специалист присутствовал на матче хоккейного «Спартака» с ЦСКА (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Сегодня одним из болельщиков на трибуне был тренер футбольного Гильермо Абаскаль. Вы как вообще к футболу?

– То‑то я смотрю – знакомое лицо у мужика, и его все время на кубе показывают. Точно, это Абаскаль, тренер футбольного «Спартака».

– То есть к футболу вы не очень?

– Я как раз к футболу очень. Но больше – к международному. Когда наша сборная готовится к чемпионату мира – это одно. А тут включаю , а там говорят: «Скоро чемпионат мира». Я и забыл, что его на зиму перенесли.

Так что футбол мне нравится, но хоккей нравится больше. Многие считают, что хороший футбол лучше, чем хороший хоккей. А я думаю – наоборот, – сказал главный тренер хоккейного клуба.

Абаскаль посетил матч хоккейного «Спартака» с ЦСКА

Дерби ЦСКА – «Спартак» в хоккее угасает – трибуны полупустые. А еще недавно было популярным, как и футбольное