Тренер хоккейного «Спартака» Гришин об Абаскале на матче с ЦСКА: «То-то смотрю – знакомое лицо у мужика. Я к футболу очень, но больше – к международному»
Игорь Гришин высказался о визите тренера футбольного «Спартака» Гильермо Абаскаля на матч КХЛ.
Специалист присутствовал на матче хоккейного «Спартака» с ЦСКА (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Сегодня одним из болельщиков на трибуне был тренер футбольного «Спартака» Гильермо Абаскаль. Вы как вообще к футболу?
– То‑то я смотрю – знакомое лицо у мужика, и его все время на кубе показывают. Точно, это Абаскаль, тренер футбольного «Спартака».
– То есть к футболу вы не очень?
– Я как раз к футболу очень. Но больше – к международному. Когда наша сборная готовится к чемпионату мира – это одно. А тут включаю «Матч ТВ», а там говорят: «Скоро чемпионат мира». Я и забыл, что его на зиму перенесли.
Так что футбол мне нравится, но хоккей нравится больше. Многие считают, что хороший футбол лучше, чем хороший хоккей. А я думаю – наоборот, – сказал главный тренер хоккейного клуба.
Абаскаль посетил матч хоккейного «Спартака» с ЦСКА
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