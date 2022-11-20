Шалимов про памятник Мостовому: «Дурачка этого, «Царя» нашего, чуть не разорвали, когда «Сельта» вылетела. А он ходит и рассказывает»

рассказал, почему Александру Мостовому не поставили памятник за игру в «Сельте».

– Саша – уникальный, конечно.

– Вы не общаетесь сейчас?

– Нет. Вот тоже обосрал Писарева. Надо быть идиотом, чтобы не знать, что у тебя микрофон висит.

– Ну забыл человек.

– С памятью моей что-то стало – про это песню тогда надо петь?

Писарев долго работал спортивным директором в РФС. Он хотел Мостового подтянуть на какой-то чиновничий пост. Говорит: «Саш, есть такой-то комитет...» Но Саша просто два раза не приехал, подставил Писаря и потом говорит, что Писарев – аферист.

– Все кругом виноваты?

– Ну, получается, что так. Я к Мосту не со злом, со смехом отношусь. Какое они, кстати, место заняли в Медиалиге?

– Последнее в группе.

– (Смеется) Все, давай с Мостом закончили.

Я все время говорю: а где Саша был до 28 лет? Он себя кем-то возомнил. Играл за какой-то «Кан», «Страсбург» – это что вообще? Представляешь чемпионат Франции в 90-х?

И в 28 он приехал в «Сельту», где была очень приличная команда, они были четвертыми, в Лиге чемпионов играли. А когда эту команду разобрали по частям...

Лучше бы он меня не трогал. Помнишь, ему там памятник должны были установить [в Виго], нашему «Царю». Он все говорит: памятник, памятник, памятник. Где сейчас этот обелиск ### (смеется)? Его нет.

– Почему?

– Потому что Саша в 2004 году, будучи капитаном «Сельты», уверенно вывел команду в Первую лигу [Сегунду]. Они вылетели. И ему сказали: «Пошел #####, чтобы мы тебя здесь не видели больше».

Ни тебе обелиска, ни памятника – до свидания. Его там чуть не разорвали, этого дурачка, который сейчас ##### рассказывает ходит. Царь!

Видишь, я же с улыбкой все это говорю. Ну зачем он меня тронул? Ну признали меня лучшим российским игроком за все время [в Европе] – ну успокойся. Нет – надо че-то вставить, – сказал Шалимов.