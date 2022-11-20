Шалимов про памятник Мостовому: «Дурачка этого, «Царя» нашего, чуть не разорвали, когда «Сельта» вылетела. А он ходит и рассказывает»
Игорь Шалимов рассказал, почему Александру Мостовому не поставили памятник за игру в «Сельте».
– Саша – уникальный, конечно.
– Вы не общаетесь сейчас?
– Нет. Вот тоже обосрал Писарева. Надо быть идиотом, чтобы не знать, что у тебя микрофон висит.
– Ну забыл человек.
– С памятью моей что-то стало – про это песню тогда надо петь?
Писарев долго работал спортивным директором в РФС. Он хотел Мостового подтянуть на какой-то чиновничий пост. Говорит: «Саш, есть такой-то комитет...» Но Саша просто два раза не приехал, подставил Писаря и потом говорит, что Писарев – аферист.
– Все кругом виноваты?
– Ну, получается, что так. Я к Мосту не со злом, со смехом отношусь. Какое они, кстати, место заняли в Медиалиге?
– Последнее в группе.
– (Смеется) Все, давай с Мостом закончили.
Я все время говорю: а где Саша был до 28 лет? Он себя кем-то возомнил. Играл за какой-то «Кан», «Страсбург» – это что вообще? Представляешь чемпионат Франции в 90-х?
И в 28 он приехал в «Сельту», где была очень приличная команда, они были четвертыми, в Лиге чемпионов играли. А когда эту команду разобрали по частям...
Лучше бы он меня не трогал. Помнишь, ему там памятник должны были установить [в Виго], нашему «Царю». Он все говорит: памятник, памятник, памятник. Где сейчас этот обелиск ### (смеется)? Его нет.
– Почему?
– Потому что Саша в 2004 году, будучи капитаном «Сельты», уверенно вывел команду в Первую лигу [Сегунду]. Они вылетели. И ему сказали: «Пошел #####, чтобы мы тебя здесь не видели больше».
Ни тебе обелиска, ни памятника – до свидания. Его там чуть не разорвали, этого дурачка, который сейчас ##### рассказывает ходит. Царь!
Видишь, я же с улыбкой все это говорю. Ну зачем он меня тронул? Ну признали меня лучшим российским игроком за все время [в Европе] – ну успокойся. Нет – надо че-то вставить, – сказал Шалимов.
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