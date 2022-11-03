Мостовой не согласен, что Шалимов был сильнейшим российским футболистом в Европе: «Пускай позвонят в Испанию. Меня «Царь» называли»
Александр Мостовой не согласен, что Игорь Шалимов – сильнейший российский футболист в Европе.
Ранее журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини заявил: «Шалимов на три головы выше Аршавина и Мостового как игрок. Он мог претендовать на «Золотой мяч».
«Со словами итальянца я не согласен. Пускай этот журналист позвонит в Испанию и спросит, кто там лучший российский футболист. Посмотрим, что ему ответят.
Это глупости какие-то. Не знаю, какое прозвище было у Шалимова в Италии, но у меня их было много. «Царь», например. Но дело не в этом.
Я же не говорю, что мне каждый день звонят из Испании и говорят: «Александр, да вы один из лучших!» Зачем? Если это и так все знают.
Не хочется обращать внимание на подобные высказывания. Футболистов уровня Мостового, Канчельскиса, Колыванова, Шалимова, Аршавина и Карпина в российском футболе, уж поверьте, было немного», – сказал бывший игрок «Сельты».
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