Мостовой о том, кто «Царь», он или Карпин: «Кто футбол любил и действительно смотрел, тот знает, кого как называли»
Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина о его прозвище «Царь».
Тренер сборной России и «Ростова» ранее заявил, что «Царем» в Испании называли всех русских футболистов после хороших матчей.
– Всех русских в Испании называли «Царь»?
– Не знаю. Пускай говорят все, что хотят. Это уже надоело, если честно. Мне все равно. Как хотят, так пускай и называют.
– Обижает ли вас это?
– Меня уже ничего не обижает. У меня иммунитет на это все.
– Кто «Царь» – вы или Карпин?
– Мне без разницы. Кто футбол любил и действительно смотрел, тот знает, кого как называли, – сказал бывший футболист «Сельты».
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