Мостовой о том, кто «Царь», он или Карпин: «Кто футбол любил и действительно смотрел, тот знает, кого как называли»

отреагировал на слова о его прозвище «Царь».

Тренер сборной России и «Ростова» ранее заявил, что «Царем» в Испании называли всех русских футболистов после хороших матчей.

– Всех русских в Испании называли «Царь»?

– Не знаю. Пускай говорят все, что хотят. Это уже надоело, если честно. Мне все равно. Как хотят, так пускай и называют.

– Обижает ли вас это?

– Меня уже ничего не обижает. У меня иммунитет на это все.

– Кто «Царь» – вы или Карпин?

– Мне без разницы. Кто футбол любил и действительно смотрел, тот знает, кого как называли, – сказал бывший футболист «Сельты».