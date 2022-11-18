Мостовой о том, кто «Царь», он или Карпин: «Кто футбол любил и действительно смотрел, тот знает, кого как называли»

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Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина о его прозвище «Царь».

Тренер сборной России и «Ростова» ранее заявил, что «Царем» в Испании называли всех русских футболистов после хороших матчей.

– Всех русских в Испании называли «Царь»?

– Не знаю. Пускай говорят все, что хотят. Это уже надоело, если честно. Мне все равно. Как хотят, так пускай и называют.

– Обижает ли вас это?

– Меня уже ничего не обижает. У меня иммунитет на это все.

– Кто «Царь» – вы или Карпин?

– Мне без разницы. Кто футбол любил и действительно смотрел, тот знает, кого как называли, – сказал бывший футболист «Сельты».

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