Дешам о травме Бензема: «Это не рецидив. Большой удар для нас – сначала потеряли Нкунку, теперь Карима»

высказался о том, что не сыграет на .

«Конечно, это большой удар для нас. Карим делал все [для восстановления]. Он работал на тренировке и получил травму в безобидном эпизоде... Сейчас у него повреждена передняя часть левой ноги, а до этого были проблемы с задней поверхностью бедра на правой.

Обследования показали, что, к сожалению, это слишком серьезная травма для тех сроков, что стоят перед нами.

Он получил повреждение не в стыке и не в игровом упражнении. Все было под контролем, он проходил еще один этап восстановления, как и Варан. Бензема получил травму даже не при ускорении, а при ударе.

К сожалению, во время тренировки можно получить травму. Правильного момента для травм не сушествует. Мы сделали все. Это не рецидив. К сожалению, у него есть проблема.

Такое всегда неприятно, это не вызывает улыбку. Мы уже потеряли Нкунку – тогда все были расстроены. А теперь еще и Карима. Но мы объединены нашей целью, и команда очень хорошо знает, что ждет нас во вторник», – сказал тренер сборной .

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально