Франция никого не вызовет на замену травмированному Бензема. Дешам подтвердил
Сборная Франции не вызовет игрока на замену травмированному Кариму Бензема.
Об этом сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
– Карим Бензема будет заменен?
– Нет.
– Почему?
– Потому что я так решил.
– Хватит ли команде 25 игроков, 7 из которых – атакующие футболисты?
– Да, у нас даже 8 игроков атаки, – сказал тренер.
Вчера стало известно, что Бензема не выступит на ЧМ-2022 в составе сборной Франции из-за травмы мышцы левого бедра, полученной на тренировке.
Сообщалось, что заменить нападающего «Реала» в сборной Франции мог Антони Марсьяль.
О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально
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