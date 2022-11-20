Франция никого не вызовет на замену травмированному Бензема. Дешам подтвердил

не вызовет игрока на замену травмированному Кариму Бензема.

Об этом сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

– Карим Бензема будет заменен?

– Нет.

– Почему?

– Потому что я так решил.

– Хватит ли команде 25 игроков, 7 из которых – атакующие футболисты?

– Да, у нас даже 8 игроков атаки, – сказал тренер.

Вчера стало известно, что Бензема не выступит на ЧМ-2022 в составе сборной Франции из-за травмы мышцы левого бедра, полученной на тренировке.

Сообщалось, что заменить нападающего в сборной Франции мог Антони Марсьяль.

О нет, Бензема пропустит ЧМ из-за травмы на тренировке. Официально