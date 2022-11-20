У Месси нет проблем со здоровьем. Он будет готов к игре Аргентины с Саудовской Аравией

У Лионеля Месси нет проблем со здоровьем – он будет готов к первой игре .

Как пишет журналист TyC Sports Гастон Эдул, вчера нападающий сборной Аргентины не тренировался в общей группе, так как в серьезной нагрузке не было необходимости.

К стартовой игре чемпионата мира, в которой сборная встретится с Саудовской Аравией, Месси будет готов. Этот матч состоится 22 ноября.

Вчера стало известно, что форвард тренировался индивидуально из-за перегруженных икроножных мышц.

Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.