У Месси нет проблем со здоровьем. Он будет готов к игре Аргентины с Саудовской Аравией
У Лионеля Месси нет проблем со здоровьем – он будет готов к первой игре ЧМ-2022.
Как пишет журналист TyC Sports Гастон Эдул, вчера нападающий сборной Аргентины не тренировался в общей группе, так как в серьезной нагрузке не было необходимости.
К стартовой игре чемпионата мира, в которой сборная Аргентина встретится с Саудовской Аравией, Месси будет готов. Этот матч состоится 22 ноября.
Вчера стало известно, что форвард тренировался индивидуально из-за перегруженных икроножных мышц.
Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.
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