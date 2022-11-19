Лаутаро о Месси: «Мой любимый игрок. Я исполнил мечту, когда стал выходить с ним в атаке Аргентины»

Теги ПСЖ Интер Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 Лаутаро Мартинес Футбол

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес назвал своего футбольного кумира.

– Мой любимый игрок – Лионель Месси, я играю с ним вместе, а раньше смотрел на него по телевизору. Я исполнил свою мечту, когда начал выходить с ним в атаке сборной Аргентины.

– Чувствуете ли вы давление перед ЧМ-2022?

– Определенно, потому что все мы знаем, какое место Аргентина занимает в истории футбола, чего добился Марадона и что показывает Месси. И я стараюсь внести свой вклад, – сказал нападающий «Интера».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные