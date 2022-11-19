Лаутаро о Месси: «Мой любимый игрок. Я исполнил мечту, когда стал выходить с ним в атаке Аргентины»

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес назвал своего футбольного кумира.

– Мой любимый игрок – , я играю с ним вместе, а раньше смотрел на него по телевизору. Я исполнил свою мечту, когда начал выходить с ним в атаке сборной Аргентины.

– Чувствуете ли вы давление перед ?

– Определенно, потому что все мы знаем, какое место Аргентина занимает в истории футбола, чего добился и что показывает Месси. И я стараюсь внести свой вклад, – сказал нападающий .