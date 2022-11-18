Бензема может пропустить первый матч Франции на ЧМ-2022 – с Австралией. Вчера они с Вараном работали индивидуально
Карим Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022 – между сборными Франции и Австралии.
Как пишет Get French Football News, нападающий «Реала» до сих пор не тренировался в общей группе сборной Франции. Он вряд ли будет готов к первому матчу чемпионата мира, который состоится 22 ноября.
Возможно, Дидье Дешам выпустит на поле Оливье Жиру или Рандаля Коло-Муани, чтобы не рисковать здоровьем Бензема и не усугублять его повреждение.
Вчера газета L’Équipe сообщила, что Карим Бензема, как и защитник Рафаэль Варан, не тренировались в общей группе сборной Франции, а работали индивидуально. Отмечается, что оба футболиста выполняли упражнения с резкой сменой направления движения.
Варан после приезда в расположение сборной Франции еще не работал с мячом. Чтобы иметь шансы сыграть с Австралией, ему нужно будет принять участие в групповых тренировках, которые состоятся сегодня и завтра.
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