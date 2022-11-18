Бензема может пропустить первый матч Франции на ЧМ-2022 – с Австралией. Вчера они с Вараном работали индивидуально

Теги Карим Бензема Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Австралии по футболу травмы ЧМ-2022 Рафаэль Варан Футбол

Карим Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022 – между сборными Франции и Австралии.

Как пишет Get French Football News, нападающий «Реала» до сих пор не тренировался в общей группе сборной Франции. Он вряд ли будет готов к первому матчу чемпионата мира, который состоится 22 ноября.

Возможно, Дидье Дешам выпустит на поле Оливье Жиру или Рандаля Коло-Муани, чтобы не рисковать здоровьем Бензема и не усугублять его повреждение.

Вчера газета L’Équipe сообщила, что Карим Бензема, как и защитник Рафаэль Варан, не тренировались в общей группе сборной Франции, а работали индивидуально. Отмечается, что оба футболиста выполняли упражнения с резкой сменой направления движения.

Варан после приезда в расположение сборной Франции еще не работал с мячом. Чтобы иметь шансы сыграть с Австралией, ему нужно будет принять участие в групповых тренировках, которые состоятся сегодня и завтра.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные