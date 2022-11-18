Бензема может пропустить первый матч Франции на ЧМ-2022 – с Австралией. Вчера они с Вараном работали индивидуально

Карим Бензема может пропустить первый матч – между сборными Франции и Австралии.

Как пишет Get French Football News, нападающий до сих пор не тренировался в общей группе сборной Франции. Он вряд ли будет готов к первому матчу чемпионата мира, который состоится 22 ноября.

Возможно, Дидье Дешам выпустит на поле Оливье Жиру или Рандаля Коло-Муани, чтобы не рисковать здоровьем Бензема и не усугублять его повреждение.

Вчера газета L’Équipe сообщила, что , как и защитник , не тренировались в общей группе сборной , а работали индивидуально. Отмечается, что оба футболиста выполняли упражнения с резкой сменой направления движения.

Варан после приезда в расположение сборной Франции еще не работал с мячом. Чтобы иметь шансы сыграть с Австралией, ему нужно будет принять участие в групповых тренировках, которые состоятся сегодня и завтра.