Бензема о травме: «У меня был небольшой дискомфорт, ничего серьезного. К ЧМ буду в хорошей форме»

рассказал о своей травме.

Форвард пропустил 5 из 6 последних матчей .

«У меня был небольшой дискомфорт, ничего серьезного. До 22 ноября еще есть время. Я буду в хорошей форме, готов как физически, так и морально.

Победа на чемпионате мира была бы одним из лучших подарков для меня на день рождения. Каждый матч будет финалом. У нас очень хорошая группа, и мы будем двигаться от матча к матчу», – сказал нападающий сборной .

19 декабря, на следующий день после финала , Бензема исполнится 35 лет.

«Я не понимаю Карима». В Испании говорят, что Бензема бережет себя из-за ЧМ – в ущерб «Реалу»