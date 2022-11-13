Бензема о травме: «У меня был небольшой дискомфорт, ничего серьезного. К ЧМ буду в хорошей форме»
Карим Бензема рассказал о своей травме.
Форвард пропустил 5 из 6 последних матчей «Реала».
«У меня был небольшой дискомфорт, ничего серьезного. До 22 ноября еще есть время. Я буду в хорошей форме, готов как физически, так и морально.
Победа на чемпионате мира была бы одним из лучших подарков для меня на день рождения. Каждый матч будет финалом. У нас очень хорошая группа, и мы будем двигаться от матча к матчу», – сказал нападающий сборной Франции.
19 декабря, на следующий день после финала ЧМ-2022, Бензема исполнится 35 лет.
«Я не понимаю Карима». В Испании говорят, что Бензема бережет себя из-за ЧМ – в ущерб «Реалу»
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