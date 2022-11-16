Карим Бензема: «Был небольшой дискомфорт, но я в порядке. Я мог бы играть, но не был готов на 100%»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы ЧМ-2022 Футбол

Карим Бензема рассказал о самочувствии перед чемпионатом мира.

«Я в порядке. Был небольшой дискомфорт, но никаких повреждений или травм. Я мог бы играть, но не был готов на 100%.

Дело было не в риске, просто я не был уверен. У меня просто был небольшой дискомфорт.

Сейчас я тренируюсь, занимаюсь в тренажерном зале. Все в порядке», – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции.

Бензема покинул тренировку сборной Франции через 15 минут. Нкунку получил повреждение и уходил хромая

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные