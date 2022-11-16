Карим Бензема: «Был небольшой дискомфорт, но я в порядке. Я мог бы играть, но не был готов на 100%»

рассказал о самочувствии перед чемпионатом мира.

«Я в порядке. Был небольшой дискомфорт, но никаких повреждений или травм. Я мог бы играть, но не был готов на 100%.

Дело было не в риске, просто я не был уверен. У меня просто был небольшой дискомфорт.

Сейчас я тренируюсь, занимаюсь в тренажерном зале. Все в порядке», – сказал нападающий и сборной Франции.

Бензема покинул тренировку сборной Франции через 15 минут. Нкунку получил повреждение и уходил хромая