Карим Бензема: «Был небольшой дискомфорт, но я в порядке. Я мог бы играть, но не был готов на 100%»
Карим Бензема рассказал о самочувствии перед чемпионатом мира.
«Я в порядке. Был небольшой дискомфорт, но никаких повреждений или травм. Я мог бы играть, но не был готов на 100%.
Дело было не в риске, просто я не был уверен. У меня просто был небольшой дискомфорт.
Сейчас я тренируюсь, занимаюсь в тренажерном зале. Все в порядке», – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции.
Бензема покинул тренировку сборной Франции через 15 минут. Нкунку получил повреждение и уходил хромая
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