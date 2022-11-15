Бензема покинул тренировку сборной Франции через 15 минут. Нкунку получил повреждение и уходил хромая
Карим Бензема досрочно ушел с тренировки сборной Франции.
Нападающий «Реала» тренировался индивидуально и покинул тренировочное поле через 15 минут после начала, сообщает RMC Sport. Форвард не занимался с мячом. Напомним, Бензема пропустил последние матчи мадридского клуба из-за повреждения бедра.
В окружении Карима заявили, что причин для беспокойства нет – игрок провел все запланированные занятия с физиотерапевтом.
Остальные игроки тренировались в общей группе, но Рафаэль Варан и Орельен Тчуамени не участвовали в двусторонке.
Повреждение на тренировке получил форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку – после контакта с Эдуардо Камавинга во время борьбы за мяч. Нкунку хромая ушел с тренировки. Степень серьезности травмы в данный момент неизвестна.
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