Мостовой о том, что Карпин не возьмет его в штаб сборной: «Мне все равно. Мы не общаемся и вряд ли будем»
Александр Мостовой ответил Валерию Карпину.
Главный тренер сборной России ранее сказал, что не возьмет бывшего партнера в тренерский штаб национальной команды.
– Карпин сказал, что меня не будет в штабе сборной? Мне все равно на это, у всех своя жизнь. Мы не общаемся и вряд ли будем.
– Хотели бы работать в сборной?
– С ним – нет, – сказал бывший футболист «Сельты», «Спартака» и сборной России.
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