Мостовой о том, что Карпин не возьмет его в штаб сборной: «Мне все равно. Мы не общаемся и вряд ли будем»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой ответил Валерию Карпину.

Главный тренер сборной России ранее сказал, что не возьмет бывшего партнера в тренерский штаб национальной команды.

– Карпин сказал, что меня не будет в штабе сборной? Мне все равно на это, у всех своя жизнь. Мы не общаемся и вряд ли будем.

– Хотели бы работать в сборной?

– С ним – нет, – сказал бывший футболист «Сельты», «Спартака» и сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные