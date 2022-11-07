Мостовой о Карпине: «Совмещение постов – это неправильно, в других странах такого не видим. Это смешно, есть много свободных тренеров»

не считает правильным совмещение постов в сборной и клубе.

Бывший футболист сборной России прокомментировал информацию о том, что мог возглавить сборную Армении.

«Не хочется комментировать слухи, но мы можем такое предположить. Допускаю, что Карпин общался с представителями армянской федерации футбола.

Но все равно я остаюсь при своем мнении: совмещение постов – это неправильно. Так быть не должно. В других странах мы такого не видим. Это же смешно. Сборная есть сборная.

С другой стороны, принимает участие во всех международных турнирах, почему бы и не пойти туда? Но Валерий Георгиевич выбрал сборную России, но все равно это неправильно.

Есть много свободных тренеров, назначьте их, а Карпин спокойно работал бы в «Ростове», – сказал Мостовой.