Мостовой о Карпине: «Совмещение постов – это неправильно, в других странах такого не видим. Это смешно, есть много свободных тренеров»
Александр Мостовой не считает правильным совмещение постов в сборной и клубе.
Бывший футболист сборной России прокомментировал информацию о том, что Валерий Карпин мог возглавить сборную Армении.
«Не хочется комментировать слухи, но мы можем такое предположить. Допускаю, что Карпин общался с представителями армянской федерации футбола.
Но все равно я остаюсь при своем мнении: совмещение постов – это неправильно. Так быть не должно. В других странах мы такого не видим. Это же смешно. Сборная есть сборная.
С другой стороны, Армения принимает участие во всех международных турнирах, почему бы и не пойти туда? Но Валерий Георгиевич выбрал сборную России, но все равно это неправильно.
Есть много свободных тренеров, назначьте их, а Карпин спокойно работал бы в «Ростове», – сказал Мостовой.
Комментарии