Валерий Карпин: «Мостовой, Радимов? Кто эти люди? Они много кого тренировали?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику в адрес команды.

«Когда нас отстранили, все говорили, что надо использовать это время для просмотра молодежи. Теперь всем нужна осознанная игра, результат. Непонятно, для чего.

Всем объяснять смысла нет. Кому надо – поймут, а кто не понимает – не поймут.

У меня хорошее настроение. У футболистов тоже хорошее настроение. Лучше всего критикам ответил Олег Иванович Романцев. Лучший ответ нельзя придумать.

Мостовой, Радимов? Кто эти люди? Они много кого тренировали? Лучше слушать тех, кто тренировал со сборной», – сказал Карпин.

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