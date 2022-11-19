Депутат Свищев: «Идея круглого стола по Fan ID в Госдуме отложена – не с кем проводить. РФС должен быть самой заинтересованной стороной»

Проведение круглого стола по теме Fan ID в Госдуме отложено.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

«Идея проведения круглого стола по Fan ID в Госдуме отложена, его сейчас просто не с кем проводить. Самой заинтересованной стороной в круглом столе должен быть РФС, мы в свою очередь готовы подключиться к проведению этого мероприятия, если будет воля и желание РФС. На данный момент от них ничего нет.

Я не хочу проводить круглый стол, на который придут депутаты комитета и пресса – это будет смешно. На нем должны присутствовать первые лица и , руководители клубов, представители Минспорта и Минцифры. Иначе это не имеет никакого смысла», – сказал Свищев.