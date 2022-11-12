Уткин – Родниной: «Дайте клубам зарабатывать. Надо отменить Фан-Уйди и разрешить продажу или рекламу пива на стадионах. Полдня работы Госдумы»

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Василий Уткин отреагировал на высказывание Ирины Родниной.

Депутат Госдумы РФ заявила, что господдержка нужна инвалидам и многодетным семьям, а не профессиональным клубам.

«Ирина Роднина – женщина одновременно простая и легендарная при этом. Тут на нее кавалерийским наскоком бросился Быстряк [Быстров], который вообще считает, что женщинам нос куда не следует нужно не совать (недавно оправдывал домашнее насилие, например).

А Роднина сказала всего лишь, что не нужно государству поддерживать футбольные клубы, пусть сами зарабатывают, а поддерживать нужно малоимущих, инвалидов и детей.

Ирина Константиновна! Я с вами почти согласен. Не надо господдержки (во всяком случае, пока); но вам по специальности как раз депутатской – вы разберитесь с госпомешкой. От слова «помеха».

Дайте клубам зарабатывать. Правильно говорите-то. Полдня работы Государственной Думы, и даже меньше: надо отменить Фан-Уйди и разрешить продажу/рекламу пива на стадионах. 0 госденег.

Что мешает? Лиха беда начало, там и заработки пойдут!» – написал журналист и блогер.

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