Депутат Свищев: «Круглый стол по Fan ID будет. Он состоится в конце ноября»

В Госдуме проведут встречу с представителями клубов по вопросу о Fan ID.

«Круглый стол по Fan ID будет. Он состоится в конце ноября. Мы работаем в этом направлении. Все подробности позже», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту .

Напомним, ранее планировалось, что круглый стол по этой теме состоится в конце октября, но позже стало известно, что вместо него пройдет брифинг Минспорта.