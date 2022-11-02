Депутат Свищев: «Круглый стол по Fan ID будет. Он состоится в конце ноября»

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В Госдуме проведут встречу с представителями клубов по вопросу о Fan ID.

«Круглый стол по Fan ID будет. Он состоится в конце ноября. Мы работаем в этом направлении. Все подробности позже», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Напомним, ранее планировалось, что круглый стол по этой теме состоится в конце октября, но позже стало известно, что вместо него пройдет брифинг Минспорта.

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