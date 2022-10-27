Госдума планирует провести собственный круглый стол по Fan ID в ноябре

Госдума проведет собственный круглый стол по вопросу введения Fan ID.

Ранее планировалось круглый стол по этой теме состоится в конце октября, но позже стало известно, что вместо него пройдет брифинг Минспорта.

«К сожалению, депутатов комитета по спорту от не пригласили на брифинг.

Для нас эта ситуация непонятна. Мы договаривались, что это будет совместный круглый стол. Это вызвало удивление всего депутатского корпуса!

Мы планируем проведение своего круглого стола после ноябрьских праздников», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту .