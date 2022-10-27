Госдума планирует провести собственный круглый стол по Fan ID в ноябре

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Госдума проведет собственный круглый стол по вопросу введения Fan ID.

Ранее планировалось круглый стол по этой теме состоится в конце октября, но позже стало известно, что вместо него пройдет брифинг Минспорта.

«К сожалению, депутатов комитета по спорту от Государственной Думы не пригласили на брифинг.

Для нас эта ситуация непонятна. Мы договаривались, что это будет совместный круглый стол. Это вызвало удивление всего депутатского корпуса!

Мы планируем проведение своего круглого стола после ноябрьских праздников», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные