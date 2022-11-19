Тарханов после 0:0 с Таджикистаном: «У нас нет индивидуально сильных игроков, кроме Пиняева. Он не боится обыгрывать»
Александр Тарханов высказался об игре Сергея Пиняева против Таджикистана (0:0).
Хавбек «Крыльев Советов» провел дебютный матч за сборную России.
— Главный вывод, который вы для себя сделали после этого матча?
— Ясно, что наш тренерский штаб хотел проверить в деле молодых футболистов. Отсюда и такой экспериментальный состав. Требовать от этих ребят слишком многого пока, наверное, не стоит. Хотя...
— Новички проверку не прошли?
— Бросилось в глаза, что у нас, к сожалению, нет индивидуально сильных игроков. Кроме Пиняева. Вот он старался обострять, что-то придумать, шел в обыгрыш.
— А остальные?
— Более робко действовали. Пас, пас, пас и брак...
— Значит, Пиняев понравился?
— Да. Сергей выделялся на фоне остальных. Может быть, просто футбол сейчас стал более тактическим (смеется). Недавно прочитал интервью Месси. Даже аргентинец признал: сейчас много схем, тактики, но меньше импровизации. Вот и команда Карпина перепасовывалась, но никто не брал игру на себя.
— Игрок «Крыльев» действительно суперталант?
— Просто талантливый. Приставку «супер» я бы не использовал. Способный парень. Он не боится обыгрывать. Это здорово. Азартный. Ну и подкупает, что физически сильный. Вроде 18 лет, а он такой крепкий — мужичок (смеется).
— Кого из российских игроков прошлых лет он вам напоминает?
— Уф. Сложный вопрос. Надо подумать... Аршавина? В принципе, они оба быстрые, резкие. Но Андрей более суховатый был. А этот покрепче, помощнее. Ноги какие, корпус! – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
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