Тарханов после 0:0 с Таджикистаном: «У нас нет индивидуально сильных игроков, кроме Пиняева. Он не боится обыгрывать»

высказался об игре против Таджикистана (0:0).

Хавбек провел дебютный матч за сборную России.

— Главный вывод, который вы для себя сделали после этого матча?

— Ясно, что наш тренерский штаб хотел проверить в деле молодых футболистов. Отсюда и такой экспериментальный состав. Требовать от этих ребят слишком многого пока, наверное, не стоит. Хотя...

— Новички проверку не прошли?

— Бросилось в глаза, что у нас, к сожалению, нет индивидуально сильных игроков. Кроме Пиняева. Вот он старался обострять, что-то придумать, шел в обыгрыш.

— А остальные?

— Более робко действовали. Пас, пас, пас и брак...

— Значит, Пиняев понравился?

— Да. Сергей выделялся на фоне остальных. Может быть, просто футбол сейчас стал более тактическим (смеется). Недавно прочитал интервью Месси. Даже аргентинец признал: сейчас много схем, тактики, но меньше импровизации. Вот и команда Карпина перепасовывалась, но никто не брал игру на себя.

— Игрок «Крыльев» действительно суперталант?

— Просто талантливый. Приставку «супер» я бы не использовал. Способный парень. Он не боится обыгрывать. Это здорово. Азартный. Ну и подкупает, что физически сильный. Вроде 18 лет, а он такой крепкий — мужичок (смеется).

— Кого из российских игроков прошлых лет он вам напоминает?

— Уф. Сложный вопрос. Надо подумать... Аршавина? В принципе, они оба быстрые, резкие. Но Андрей более суховатый был. А этот покрепче, помощнее. Ноги какие, корпус! – сказал экс-тренер клубов Мир .