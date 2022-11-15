Рязанцев о ЧМ-2022: «Ни за кого не буду болеть. Я же русский человек, болею только за сборную России!»

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Александр Рязанцев заявил, что не будет ни за кого болеть на чемпионате мира.

«На ЧМ-2022 я очень хотел бы поболеть за сборную России. Но, к сожалению, не могу этого сделать. Уверен, что во время турнира будет много классных моментов. Чемпионат мира – всегда праздник, будет интересно.

Ни за кого не буду болеть. Я же русский человек, болею только за сборную России!» – сказал полузащитник «Торпедо»

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 

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