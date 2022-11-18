Баринов о Рангнике: «Нам преподносили, что придет… ого-го. А что по итогу? Не верил, что он что-то сделает»

высказался о периоде работы в .

– Как ты реагировал на перестройку в клубе, когда она только начиналась?

– Честно, старался об этом не думать. Когда ушел Федя [Смолов], Антон Коченков и другие опытные ребята, я понимал, что груз ответственности будет лежать на мне, на Гиле – на нас, старых ребятах.

В таком клубе, как «Локомотив», должны всегда быть 3-4 опытных футболиста в возрасте 30-32 лет, на которых ты будешь смотреть в тренировочном процессе и стремиться быть как они или даже лучше. А нашим молодым футболистам на кого смотреть? Сейчас меня называют чуть ли не ветераном команды. Но мне 26 лет! Какой я ветеран? Сопливый по футбольным меркам. Я же тоже хочу расти как футболист, стремиться к чему-то.

– Криштиану в недавнем интервью сказал, что не знал, кто такой Ральф Рангник…

– Да-да, я видел (смеется).

– О чем это говорит: или Криштиану не следит за футболом, или Ральф не котируется там как сильный специалист? В «Локо» его же преподносили как суперменеджера, которого знает вся прогрессивная Европа.

– Если говорить по всему интервью Роналду, то, как по мне, каждый человек должен высказываться. Говорить, не молчать, не держать в себе. Он же в открытую сказал, если тренер меня не уважает, то я не уважаю его. По мне, это правильно. Да, у тебя будут проблемы в клубе после этих слов. Как говорить в интервью, что там супертренер, но при этом не играть? Мне это непонятно. Он вправе говорить, что думает.

Что же по Рангнику… Нам же преподносили, что придет… ого-го. А что по итогу? Два-три месяца поработать, а потом приезжать раз в месяц? Для меня это была загадка. Честно, я не верил, что он [Рангник] что-то сделает.

– Когда Ральф уехал в «МЮ», не показалось, что он предал идею, которую пытался принести?

– Это читалось, мне кажется.

– Читалось, что уйдет?

– Что пройдет год и он скажет: «У меня не пошло, теперь я поработаю в Европе». У нас тяжелый чемпионат, сложно перестраивать команду. На перестройку уходит 2-3 года. Я не верил в это. А то, что это все происходило, всегда откладывается на футболистах. Всегда, все эти перестройки.

– Как ты в целом отнесся к приходу немцев в клуб?

– Когда они пришли в клуб, я отнесся спокойно. Потом они убрали Марко [Николича], затем Олега [Пашинина] с Димой [Лоськовым]. Вот тут для меня было непонятно, что это за отношение такое, если убирают таких людей. С Марко мы шли на втором месте, имели только одно поражение. Вы же помните, как его убирали? Уехал в сборную, утром просыпаюсь, читаю новости, а его убрали. Так же с Олегом и Димой.

А кто будет передавать традиции? В клубе должен быть человек, который проходил через это. Как Олег с Димой. Лоськов вообще легенда клуба, Пашинин такой же. Убирая их, вы показываете всей стране, всем болельщикам «Локомотива», что вам плевать на этих людей, которые закладывали в клубе фундамент, – сказал капитан «Локомотива».