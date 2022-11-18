Баринов о Европе: «Мечта есть, но в команду из топ-5 лиг, которая борется за выживание, не поеду. Аренду даже не буду рассматривать»

рассказал, при каких условиях уедет в клуб из Европы.

– Когда готовились, отсмотрели все твои интервью за год. Сложилось ощущение, что ты хочешь уехать в Европу не столько из-за своей мечты поиграть там, сколько из-за желания в целом уехать от сложностей в клубе, от того самого «состояния тильта». Это ощущение верное?

– Я не отказываюсь от своих слов, что у меня есть мечта играть в Европе. Хочется перейти на другой уровень, хочется попробовать себя там.

– То есть это все-таки именно футбольное желание?

– Конечно! Это не связано с политикой ни в коем случае. Мне хочется расти как футболисту.

– Некий агент Антон Смирнов говорит, ты дал авторизацию на поиск вариантов в Европе. Это так?

– Чушь полная. Полная! Я никому лично не давал ничего. Интерес есть, пока не буду говорить детали. Но авторизацию я никому не давал. Хочу четко дать понять всем болельщикам «Локомотива», которые подумают, что я в тяжелые времена дал авторизацию и хочу сбежать. Ничего такого не делал! И не собираюсь этого делать. Никаких аренд даже не буду рассматривать.

– Но полноценный трансфер?..

– Да, буду. Но, опять же, я не буду ходить в клуб и говорить: «Вот, у меня предложение из Европы, отпустите меня». Если будет полноценный трансфер, буду его рассматривать. Только полноценный. Никакой аренды с правом выкупа или чего-то подобного. Будет предложение, буду смотреть: какая команда, где играет, какие стоят задачи.

– Куда готов ехать, если не в топ-чемпионат? Допускаешь, что будет Турция, Кипр, Сербия?

– На Кипр не поеду, это точно. В Турцию поеду, если команда играет в топ-5 и регулярно попадает в еврокубки. И это, повторю еще раз, должна быть не аренда, а полноценный трансфер. Только так, в ином случае даже разговаривать не буду. Что касается чемпионатов из топ-5, то не поеду в команду, которая борется за выживание. В остальные готов ехать.

– Интерес, про который ты сказал выше, это не команда, борющаяся за выживание?

– Нет. Более того, это команда, играющая в еврокубках. Наверное, можно признаться, что это команда из Турции, – сказал капитан .