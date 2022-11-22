Во сколько играют Крылья Советов – Спартак, ФОНБЕТ Кубок России, 23 ноября, время начала матча
В среду, 23 ноября, сыграют Крылья Советов и Спартак в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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