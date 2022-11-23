Крылья Советов — Спартак: прогноз на матч 23.11.2022, Кубок России

Программу пятого тура групповой стадии Кубка России по футболу украсит противостояние «Крылья Советов» — «Спартак». Обе команды уже обеспечили выход в следующий раунд. Игра пройдет в Самаре на поле стадиона «Солидарность Арена». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Спартака» или ничья, ТБ2,5, обмен голами.

В сезоне 2022/2023 клубы уже провели два матча. Обе встречи остались за «Спартаком». В Кубке России красно-белые были сильнее 1:0. В рамках чемпионата «Спартак» выиграл 5:2. Обе игры прошли в Москве. Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» поможет оценить шансы команд на победу, узнать готовность клубов, последние результаты, коэффициенты и интересные статистические тренды в противостоянии.

Крылья Советов

«Крылья Советов» завершили осеннюю часть чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице. Самарский клуб одержал 5 побед, 5 раза сыграл вничью и уступил в 7 играх. Разница голов 20:25. У команды 20 набранных очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 7 баллов. В группе Кубка России самарский коллектив обеспечил себе как минимум третье место. У команды 6 очков в 4 матчах: 2 победы и 2 поражения. Разница голов 4:3. В случае победы в пятом туре у «Крыльев Советов» остаются шансы побороться на первое место в группе.

У самарского клуба три поражения в пяти последних встречах. Результаты «Крыльев Советов»:

«Крылья Советов» — «Ростов» 1:3;

«Торпедо» — «Крылья Советов» 0:2;

«Крылья Советов» — «Пари НН» 2:1;

«Урал» — «Крылья Советов» 2:1;

«Зенит» — «Крылья Советов» 2:1.

Небесно-голубые лучше играют в гостевых матчах. По игре дома в чемпионате только 12-й результат. В 8 матчах 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Разница голов 7:9. В гостевых матчах 3 победы, 2 ничьи и 4 поражения. Разница голов 13:16. Это седьмой результат среди всех команд турнира.

Интересные статистические факты по игре «Крыльев Советов»:

Лучший снайпер — Максим Глушенков 6 голов, Сергей Пиняев, Роман Ежов и Александр Чиркович по 3 гола;

Лучший ассистент — Глушенков 4 передачи, Ежов, Александр Коваленко по 2;

Самый результативный игрок — Глушенков 96+4), Ежов (3+2), Пиняев (3+1);

Глен Бейл заработал одно удаление;

«Крылья Советов» проигрывают второй тайм «Спартаку» в 6 матчах;

«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» в 8 матчах подряд и 7 из 8 матчей дома;

«Крылья Советов» забивают во втором тайме в 5 матчах.

В лазарете команды только защитник Георгий Зотов. Все остальные готовы к матчу. Под вопросом участие в игре Сергея Пиняева. Молодой игрок вызван в сборную России и вернется в расположение клуба не раньше 21 ноября. Пиняев уже дебютировал за главную команду страны, обновив рекорд Игоря Акинфеева, как самого молодого дебютанта.

Спартак»

«Спартак» начал сезон с разгромного поражения от «Зенита» 0:4 в матче за Суперкубок. Это не помешало столичному клубу хорошо сыграть в чемпионате. Команда некоторое время лидировала в чемпионате, но закрепиться на вершине не смогла. На зимнюю паузу красно-белые ушли на втором месте. У подопечных Гильермо Абаскаля 11 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Разница голов 40:18. В Кубке России «Спартак» выиграл все матчи в группе и с 12 очками возглавляет квартет В. Разница голов 9:1.

У «Спартака» нет поражения на дистанции в 10-ть игр. Последние результаты команды:

«Локомотив» — «Спартак» 1:2;

«Сочи» — «Спартак» 1:1;

«Спартак» — «Торпедо» 1:0;

«Спартак» — «Химки» 5:0;

«Факел» — «Спартак» 1:2.

В чемпионате России у «Спартака» по 18 очков в играх дома и в гостях. На домашней арене 6 побед и 1 поражение. Разница голов 20:5. Это пятый результат в турнире. В гостевых встречах 5 побед, 23 ничьи и 2 поражения. Разница голов 20:13. Это второй результат в турнире.

Интересные статические факты по игре «Спартака» в сезоне:

Лучший снайпер — Квинси Промес с 17 голами, Александр Соболев с 9;

Лучший ассистент — Промес и Соболев с 6 передачами, Данила Пруцев с 3;

Самый результативный игрок Промес (17+6), Соболев (9+6), Шамар Николсон (4+1);

«Спартак» выиграл 9 из 11 матчей;

«Спартак» выиграл 16 из 18 очных матчей;

Обмен голами в 7 гостевых играх «Спартака»;

«Спартак» забивает «Крыльям Советов» во втором тайме в 8 матчах;

«Спартак» пропускает в 8 гостевых играх.

Матч с «Крыльями Советов» пропустит Даниил Хлусевич. Полузащитник дисквалифицирован. Под вопросом участие в матче Антона Зиньковского, Михаила Игнатова и Георгия Джикии. Точно не сыграют Виктор Мозес, Кристофер Перейра и Наиль Умяров.

Крылья Советов — Спартак: история личных встреч

Всего команды сыграли в 112 матчах. «Спартак» чаще побеждает. У столичного клуба 78 побед, против 14 у «Крыльев Советов». 18 матчей завершились вничью. Разница голов 228:82 в пользу столичной команды. В рамках чемпионата России баланс побед 40:6 в пользу «Спартака» при 9 ничьих. Разница голов 116:44.

На дистанции в 10-ть матчей у «Крыльев Советов» всего одна победа, при девяти поражениях. На домашней арене самарский клуб проиграл 8 раз, один раз сыграл вничью и победил.

Коэффициенты букмекеров на матч Крылья Советов — Спартак

Гости получили статус фаворита предстоящего матча. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.

Команды достаточно результативно играют между собой. Последний матч в чемпионате России подарил 7 голов. У столичного клуба незначительные кадровые проблемы. «Крылья Советов» мотивирована на победу, так как в случае чистой победы могут побороться за первое место. Основная ставка на матч — тотал больше 2,5 голов.

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