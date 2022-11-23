Крылья Советов — Спартак: прогноз на матч 23.11.2022, Кубок России

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Программу пятого тура групповой стадии Кубка России по футболу украсит противостояние «Крылья Советов» — «Спартак». Обе команды уже обеспечили выход в следующий раунд. Игра пройдет в Самаре на поле стадиона «Солидарность Арена». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Спартака» или ничья, ТБ2,5, обмен голами.

В сезоне 2022/2023 клубы уже провели два матча. Обе встречи остались за «Спартаком». В Кубке России красно-белые были сильнее 1:0. В рамках чемпионата «Спартак» выиграл 5:2. Обе игры прошли в Москве. Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» поможет оценить шансы команд на победу, узнать готовность клубов, последние результаты, коэффициенты и интересные статистические тренды в противостоянии.

Крылья Советов

«Крылья Советов» завершили осеннюю часть чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице. Самарский клуб одержал 5 побед, 5 раза сыграл вничью и уступил в 7 играх. Разница голов 20:25. У команды 20 набранных очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 7 баллов. В группе Кубка России самарский коллектив обеспечил себе как минимум третье место. У команды 6 очков в 4 матчах: 2 победы и 2 поражения. Разница голов 4:3. В случае победы в пятом туре у «Крыльев Советов» остаются шансы побороться на первое место в группе.

У самарского клуба три поражения в пяти последних встречах. Результаты «Крыльев Советов»:

  • «Крылья Советов» — «Ростов» 1:3;
  • «Торпедо» — «Крылья Советов» 0:2;
  • «Крылья Советов» — «Пари НН» 2:1;
  • «Урал» — «Крылья Советов» 2:1;
  • «Зенит» — «Крылья Советов» 2:1.

Небесно-голубые лучше играют в гостевых матчах. По игре дома в чемпионате только 12-й результат. В 8 матчах 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Разница голов 7:9. В гостевых матчах 3 победы, 2 ничьи и 4 поражения. Разница голов 13:16. Это седьмой результат среди всех команд турнира.

Интересные статистические факты по игре «Крыльев Советов»:

  • Лучший снайпер — Максим Глушенков 6 голов, Сергей Пиняев, Роман Ежов и Александр Чиркович по 3 гола;
  • Лучший ассистент — Глушенков 4 передачи, Ежов, Александр Коваленко по 2;
  • Самый результативный игрок — Глушенков 96+4), Ежов (3+2), Пиняев (3+1);
  • Глен Бейл заработал одно удаление;
  • «Крылья Советов» проигрывают второй тайм «Спартаку» в 6 матчах;
  • «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» в 8 матчах подряд и 7 из 8 матчей дома;
  • «Крылья Советов» забивают во втором тайме в 5 матчах.

В лазарете команды только защитник Георгий Зотов. Все остальные готовы к матчу. Под вопросом участие в игре Сергея Пиняева. Молодой игрок вызван в сборную России и вернется в расположение клуба не раньше 21 ноября. Пиняев уже дебютировал за главную команду страны, обновив рекорд Игоря Акинфеева, как самого молодого дебютанта.

Спартак»

«Спартак» начал сезон с разгромного поражения от «Зенита» 0:4 в матче за Суперкубок. Это не помешало столичному клубу хорошо сыграть в чемпионате. Команда некоторое время лидировала в чемпионате, но закрепиться на вершине не смогла. На зимнюю паузу красно-белые ушли на втором месте. У подопечных Гильермо Абаскаля 11 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Разница голов 40:18. В Кубке России «Спартак» выиграл все матчи в группе и с 12 очками возглавляет квартет В. Разница голов 9:1.

У «Спартака» нет поражения на дистанции в 10-ть игр. Последние результаты команды:

  • «Локомотив» — «Спартак» 1:2;
  • «Сочи» — «Спартак» 1:1;
  • «Спартак» — «Торпедо» 1:0;
  • «Спартак» — «Химки» 5:0;
  • «Факел» — «Спартак» 1:2.

В чемпионате России у «Спартака» по 18 очков в играх дома и в гостях. На домашней арене 6 побед и 1 поражение. Разница голов 20:5. Это пятый результат в турнире. В гостевых встречах 5 побед, 23 ничьи и 2 поражения. Разница голов 20:13. Это второй результат в турнире.

Интересные статические факты по игре «Спартака» в сезоне:

  • Лучший снайпер — Квинси Промес с 17 голами, Александр Соболев с 9;
  • Лучший ассистент — Промес и Соболев с 6 передачами, Данила Пруцев с 3;
  • Самый результативный игрок Промес (17+6), Соболев (9+6), Шамар Николсон (4+1);
  • «Спартак» выиграл 9 из 11 матчей;
  • «Спартак» выиграл 16 из 18 очных матчей;
  • Обмен голами в 7 гостевых играх «Спартака»;
  • «Спартак» забивает «Крыльям Советов» во втором тайме в 8 матчах;
  • «Спартак» пропускает в 8 гостевых играх.

Матч с «Крыльями Советов» пропустит Даниил Хлусевич. Полузащитник дисквалифицирован. Под вопросом участие в матче Антона Зиньковского, Михаила Игнатова и Георгия Джикии. Точно не сыграют Виктор Мозес, Кристофер Перейра и Наиль Умяров.

Крылья Советов — Спартак: история личных встреч

Всего команды сыграли в 112 матчах. «Спартак» чаще побеждает. У столичного клуба 78 побед, против 14 у «Крыльев Советов». 18 матчей завершились вничью. Разница голов 228:82 в пользу столичной команды. В рамках чемпионата России баланс побед 40:6 в пользу «Спартака» при 9 ничьих. Разница голов 116:44.

На дистанции в 10-ть матчей у «Крыльев Советов» всего одна победа, при девяти поражениях. На домашней арене самарский клуб проиграл 8 раз, один раз сыграл вничью и победил.

Коэффициенты букмекеров на матч Крылья Советов — Спартак

Гости получили статус фаворита предстоящего матча. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.

Букмекерская контора

Победа «Крыльев Советов»

Ничья

Победа «Спартака»

ТМ2,5

ТБ2,5

Лига Ставок

3,65

3,75

2,01

2,16

1,68

1хСтавка

3,78

4,06

1,94

2,23

1,735

Winline

3,60

3,70

1,95

2,14

1,66

Leon

3,90

4,10

1,99

2,19

1,70

Марафон

3,86

4,15

1,98

2,28

1,77

Zenit

3,90

3,90

1,95

2,20

1,75

Мелбет

3,75

3,65

1,90

2,10

1,67

Pari

3,75

3,85

1,90

2,18

1,68

Команды достаточно результативно играют между собой. Последний матч в чемпионате России подарил 7 голов. У столичного клуба незначительные кадровые проблемы. «Крылья Советов» мотивирована на победу, так как в случае чистой победы могут побороться за первое место. Основная ставка на матч — тотал больше 2,5 голов.

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Где смотреть матч Крылья Советов – Спартак

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