«МЮ» об интервью Роналду: «Сегодня клуб предпринял соответствующие шаги. Не будем давать комментарии, пока процесс не завершится»
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу интервью Криштиану Роналду.
«Сегодня утром «Манчестер Юнайтед» предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду.
Мы не будем давать дальнейшие комментарии до тех пор, пока этот процесс не будет завершен», – сказано в заявлении клуба.
Сообщалось, что изучением интервью 37-летнего форварда занимаются юристы «Ман Юнайтед».
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