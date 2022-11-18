«МЮ» об интервью Роналду: «Сегодня клуб предпринял соответствующие шаги. Не будем давать комментарии, пока процесс не завершится»

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу интервью .

«Сегодня утром предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду.

Мы не будем давать дальнейшие комментарии до тех пор, пока этот процесс не будет завершен», – сказано в заявлении клуба.

Сообщалось, что изучением интервью 37-летнего форварда занимаются юристы «Ман Юнайтед».

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