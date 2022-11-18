Руни об интервью Роналду: «Некоторые комментарии странные. Я его даже не критиковал. Уверен, «МЮ» разберется»

высказался о скандальном интервью .

«Роналду – невероятный игрок. Они с Месси – вероятно, два лучших игрока, когда-либо игравших в футбол. Я его даже не критиковал, а просто сказал, что возраст догоняет каждого из нас. Криштиану сложно с этим справиться.

Роналду дал интервью, оно получило всемирную огласку. Некоторые комментарии в нем странные.

Но я уверен, что «Ман Юнайтед» разберется с этим, как только интервью выйдет полностью, и предпримет все необходимые действия», – сказал бывший нападающий для CNN.

Напомним, что в интервью Роналду сказал о своем бывшем партнере по атаке следующее: «Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так».

Также португалец добавил по этой теме: «Критиковать легко. Я не знаю, может, это работа у них такая на телевидении – критиковать, чтобы стать известнее. Мне правда это непонятно».

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