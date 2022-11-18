Бруну об интервью Роналду: «Я не читал его, так что все нормально. Нужно сконцентрироваться на ЧМ»

сказал, что не смотрел интервью .

«Я не читал интервью, так что все нормально.

Сейчас нужно думать только о сборной, о . Тренер дал понять, что нужно быть командой. Он говорит об этом с тех пор, как я попал в сборную в 2017 году. По-прежнему очевидно, что для него самое важное – это сборная и мы.

Нужно сконцентрироваться на чемпионате мира, потому что он проходит не так часто. На чемпионатах мира не сыграть много раз.

Для Криштиану это уже пятый чемпионат мира. Мы все готовы к турниру. Все хотят отдать максимум ради команды», – сказал полузащитник и сборной Португалии.

Бруну об отношениях с Роналду: «У меня нет проблем ни с кем. На «МЮ» сконцентрируюсь после ЧМ»

Месси – лучший в мире после Роналду, Тен Хаг – провокатор. Главное из интервью Криштиану