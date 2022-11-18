Бруну об интервью Роналду: «Я не читал его, так что все нормально. Нужно сконцентрироваться на ЧМ»
Бруну Фернандеш сказал, что не смотрел интервью Криштиану Роналду.
«Я не читал интервью, так что все нормально.
Сейчас нужно думать только о сборной, о Португалии. Тренер дал понять, что нужно быть командой. Он говорит об этом с тех пор, как я попал в сборную в 2017 году. По-прежнему очевидно, что для него самое важное – это сборная и мы.
Нужно сконцентрироваться на чемпионате мира, потому что он проходит не так часто. На чемпионатах мира не сыграть много раз.
Для Криштиану это уже пятый чемпионат мира. Мы все готовы к турниру. Все хотят отдать максимум ради команды», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.
Бруну об отношениях с Роналду: «У меня нет проблем ни с кем. На «МЮ» сконцентрируюсь после ЧМ»
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