Роналду не исключает, что напишет книгу: «Хочу делиться знаниями с фанатами, их у меня миллионы. Считаю себя примером»

не исключает, что в будущем напишет книгу.

«Почему нет? В будущем это возможно. Я хочу делиться знаниями не только со своей семьей, но и с фанатами. Как вы знаете, их у меня много, миллионы. Возможно, в будущем я захочу написать книгу, чтобы помогать людям. Как жить, как сохранять долголетие. Как побеждать – это самое важное.

У меня есть опыт – я уже вдохновлял людей на победы. Я считаю себя примером для подражания. Я могу помочь многим людям, если они захотят принять мою помощь», – сказал нападающий .