Решение о будущем Роналду примет совладелец «МЮ» Глейзер. Юристы клуба изучают интервью форварда

Решение о будущем в «Ман Юнайтед» примет .

Как пишет Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, окончательное решение о будущем 37-летнего нападающего после скандального интервью примет совладелец клуба Джоэл Глейзер.

Это интервью рассматривается как попытка Роналду форсировать трансфер из «Ман Юнайтед» после ЧМ-2022. Однако окончательное решение будет принято Глейзером.

Агент Жорже Мендеш должен представить «Манчестер Юнайтед» предложения от клубов, готовых купить Роналду, сообщил источник.

Источник также рассказал, что руководство «Ман Юнайтед» поддержало тренера Эрика тен Хага в конфликте с игроком. В частности, тен Хаг получил полную поддержку, когда отстранил Роналду от тренировок с командой после его отказа от выхода на замену в игре с «Тоттенхэмом».

Отмечается, что юристы уже изучают запись интервью Роналду, чтобы выяснить, как клуб может действовать в юридическом поле.

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