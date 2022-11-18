Криштиану Роналду: «Хочу завершить карьеру в 40 лет, хороший возраст. Еще 2-3 года – это максимум»
Криштиану Роналду сказал, что планирует завершить карьеру в 40 лет.
«Я хочу играть еще два или три года. Это максимум. Хочу закончить карьеру в 40. Считаю, это хороший возраст... Но я не знаю. Неизвестно, каким будет будущее.
Иногда ты строишь какие-то планы на жизнь, но, как я уже много раз говорил, жизнь динамична. Никогда не знаешь, что случится», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Пирсу Моргану.
Статистику 37-летнего португальца можно изучить здесь.
Месси – лучший в мире после Роналду, Тен Хаг – провокатор. Главное из интервью Криштиану
Комментарии