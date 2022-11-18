Криштиану Роналду: «Хочу завершить карьеру в 40 лет, хороший возраст. Еще 2-3 года – это максимум»

сказал, что планирует завершить карьеру в 40 лет.

«Я хочу играть еще два или три года. Это максимум. Хочу закончить карьеру в 40. Считаю, это хороший возраст... Но я не знаю. Неизвестно, каким будет будущее.

Иногда ты строишь какие-то планы на жизнь, но, как я уже много раз говорил, жизнь динамична. Никогда не знаешь, что случится», – сказал форвард в интервью Пирсу Моргану.

Статистику 37-летнего португальца можно изучить здесь.

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