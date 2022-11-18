Бруну об отношениях с Роналду: «У меня нет проблем ни с кем. На «МЮ» сконцентрируюсь после ЧМ»

заявил, что у него нет проблем в отношениях с .

– У вас есть проблемы с Роналду?

– У меня нет проблем ни с кем. Я делаю свою работу и выполняю то, что говорит тренер. Я могу лишь следить за собой. Думаю, все со мной согласятся. Нужно контролировать себя и отдавать максимум – вот и все.

– Вы холодно поприветствовали Роналду.

– Почему вы это говорите? Чуть позже это видео показали со звуком. Вы смотрели его со звуком? Тогда вам стоит это сделать.

У нас в есть проблема – я смотрел один из каналов, где это обсуждали и говорили, что «это было холодно, это было плохо», на протяжении 45 минут. А потом они ушли на рекламу – как раз тогда сборная отправила им видео со звуком.

Если смотреть со звуком, то слышно, что Роналду пошутил со мной. Вернувшись с рекламы, они говорят, что там была шутка. И все. Говорят: «Если вы хотите еще раз посмотреть это видео, то отмотайте назад». Но если люди отмотают назад, то увидят видео, по которому можно сделать вывод о том, что у нас проблемы. Это нужно было объяснить, чтобы люди знали. Но сейчас люди ничего не знают.

Сейчас мы в сборной. На я сконцентрируюсь после чемпионата мира, – сказал полузащитник.